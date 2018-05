Nordkorea hat sein Atomwaffentestgelände gesprengt

Gipfeltreffen am 12. Juni in Singapur geplatzt

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump wollten sich am 12. Juni in Singapur treffen, um über eine friedliche Lösung des langjährigen Streits um das nordkoreanische Atomprogramm zu verhandeln. Trump ließ das Treffen jedoch am Donnerstag platzen.