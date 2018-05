Starkoch Puck zwischen Salzburg, Wien und L.A.

Bei dem in Sankt Veit an der Glan geborenen Kärntner gibt sich das Who’s who Hollywoods die Klinke in die Hand. Oftmals ist es dabei so, dass die Grenzen verschwimmen. Denn Puck selbst ist längst ein echter Superstar in den Staaten. So prominent zu sein - ist das ein Vorteil oder ein Nachteil im Geschäft? „Es kann schon mal ein Nachteil sein, aber im Großen und Ganzen ist’s ein Vorteil. Wenn man zum Beispiel ein Lokal aufmachen will, wie wir gerade, und man ist nicht bekannt, ja, dann kommt keiner!“ Puck sieht das pragmatisch: „Es kommen Leute aus Istanbul, London oder Singapur. Wenn man nicht bekannt ist, würden die halt nicht zuerst zu dir kommen.“