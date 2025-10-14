Mick Schumacher bärenstark – winkt jetzt Cockpit?

Ein breites Grinsen, gute Laune und starke Rundenzeiten: Mick Schumacher hat seinen ersten IndyCar-Test sichtlich genossen. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher überzeugte auf dem Road Course des Indianapolis Motor Speedway. Am Vormittag fuhr Schumacher Bestzeit, am Nachmittag landete er auf Rang zwei. Beim Test mit Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) machte der 26-Jährige auf sich aufmerksam. „Ich liebe Fahrzeuge mit frei stehenden Reifen“, sagte Mick gegenüber „Motorsport-total.com“. „Mein Vater hat ja immer gesagt, dass die Schumachers immer schneller sind, wenn sie die Vorderreifen sehen können. Mir gefällt dieses Zitat.“