Abenteuer-Parcours beim neuen Linzer Höhenrausch

Kunst-Attraktionen

Noch im Haus geleitet eine Welle aus Absperrgittern von Didier Faustino in die Ausstellung hinein. Boote, eingesponnen in rote Wolle, inszeniert Chiharu Shiota aus Japan im Festsaal. Michael Aschauer fuhr mit dem Boot auf der Donau von Linz nach Mauthausen und ließ die Kamera mitlaufen. Weitere Attraktionen: Ein Dachboden der Ursulinenkirche wurde neu erschlossen, hier gibt es Klangaufnahmen der Donau zu hören. Am Dach befinden sich aber auch noch Fischerboote, Brunnen, Leuchttürme und Aussichtsplattformen sowie eine Wasser- und Flusswerkstatt.