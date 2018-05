Zwei Basejumper stürzten sich von der Drachenwand

Großeinsatz für Helfer der Feuerwehren, der Bergrettung, des Roten Kreuzes und des Notarzthelis an der Drachenwand bei Mondsee! Augenzeugen schlugen Alarm, dass zwei Basejumper in eine Felswand gestürzt seien. Doch alles war ein Irrtum, die beiden Profisportler kamen gut am Fuße des Berges an und saßen im Auto, als die Helfer suchten.