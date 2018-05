Drama: Angehöriger erschießt 2 Familienmitglieder

Eine Familienfeier in der deutschen Stadt Saarbücken hat am Samstag in einem Blutbad geendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 59-Jähriger im Haus wahllos um sich geschossen und dabei zwei Männer getötet. Zwei Frauen seien zudem verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. „Wir gehen im Moment davon aus, dass es sich bei den Getöteten um Familienangehörige des Täters handelt“, ergänzte er. Der Schütze wurde noch vor Ort festgenommen.