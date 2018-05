Bischof predigt - und Twitter kann‘s nicht fassen

Neben Prinz Harrys wunderschönen Braut Meghan Markle hat ein weiterer US-Amerikaner für Aufsehen erregende Momente während der Trauung des Jahres auf Schloss Windsor gesorgt: das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in den USA, Michael Bruce Curry. Der Bischof ging derart in seiner Predigt auf, dass man schon bald nicht mehr wusste, was er eigentlich sagen wollte - wie die vielen, vielen Tweets zu seinem „Auftritt“ beweisen.