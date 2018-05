Brutale Attacke am Bahnsteig: 30-Jähriger verletzt

Ohne ersichtlichen Grund attackierten vier bisher unbekannte Täter am Mittwochabend am Bahnsteig in Villach einen 30-jährigen Mann aus Rosenbach, indem sie ihm mehrfach in den Bauch traten. Das Opfer erlitt dabei starke Verletzungen und musste von seinem Vater in das Krankenhaus Villach geliefert werden. Während der Fahrt ins Klinikum drohte der Mann aufgrund der starken Schmerzen das Bewusstsein zu verlieren. Daher wurde noch während der Fahrt ein Notarzt angefordert. Die Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei ermittelt.