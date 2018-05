Starke Nachfrage nach Lehrlingen

Derzeit läuft die Suche nach geeigneten Lehrplätzen wieder auf Hochtouren. Während viele junge Menschen vor allem im städtischen Bereich nach Ausbildungsbetrieben suchen, bieten sich gerade auf dem Land vielversprechende Möglichkeiten. Auch in Niederösterreich und im Burgenland sind die Plätze sehr begehrt. Besonders erfreulich ist das Plus von 3,1 Prozent bei den Lehranfängern. „Das beweist, die Lehre hat auf dem Land wieder Saison“, freut sich Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth, der - um den Aufwärtstrend fortzusetzen - an die Eltern appelliert: „Nie zuvor waren Fachkräfte mehr gefragt als jetzt. Somit ist die Lehre eine Karriereleiter statt ein Abstellgleis.“