Asylwerber demoliert auf Flucht 34 Autos in Linz

Der verdächtige Iraker war ursprünglich im Polizeianhaltezentrum Vordernberg in der Steiermark in Schubhaft gesessen. Dort täuschte er eine Krankheit vor und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Leoben verlegt, wo ihm am 10. April die Flucht gelang. Der 37-Jährige tauchte anschließend in Linz unter.