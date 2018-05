Ausreißer-Hunde rissen in Wolfern drei Schafe!

Der aktuelle Vorfall ereignete sich am Montag um 19.15 Uhr im Wolferner Ortsteil Rad so die aufgebrachten Anrainer in einem Email an die „Krone“: „Die Hunde sprangen mitten in der Wohnsiedlung über den Weidezaun, und rissen drei Schafe, weitere Schafe sind verletzt.“ Bitterer Nachsatz: „Zum Glück hat es geregnet. Bei Sonnenschein wären mindestens 15 Kinder mit Roller, etc. unterwegs gewesen. Nicht auszudenken, wenn die Hunde in ihrem Blutrausch auf ein Kind treffen.“