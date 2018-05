Extrem selten: Zweiköpfiges Hirschkalb entdeckt

Zwischen 1671 und 2006 sind laut D‘Angelos Angaben sind in der wissenschaftlichen Literatur nur 19 Fälle über siamesische Zwillingstiere in der Wildnis vermerkt worden. Bei Haustieren werden solche bei Rindern und Schafen immer wieder beobachtet, bei Wildtieren seien sie aber ziemlich selten, so der Wissenschaftler.