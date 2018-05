Realisten übernehmen das Ruder in der SPÖ

Der Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl hat am Montag den Versuch einer Trendwende in der SPÖ gestartet. Möglicherweise am stärksten wird das durch Peter Hacker, den neuen Stadtrat für Gesundheit und Soziales, ausgedrückt. Hacker, eine Entdeckung der Wiener Bürgermeisterlegende Helmut Zilk und langjähriger Wiener Flüchtlingskoordinator, steht in der seit 2015 unter den Sozialdemokraten schwer umstrittenen Migrationspolitik für einen ausgesprochen ausgewogenen Kurs der Mitte.