SPÖ vor Neustart mit vielen Hindernissen

Ludwig, ein Vertreter der pragmatischen Mitte

Als eine Ursache für die stotternde Erholung der SPÖ werden die Nachwirkungen des quälend langen Kampfs um die Nachfolge des Chefpostens im Wiener Rathaus genannt. Von der Ablöse Michael Häupls durch Michael Ludwig in zehn Tagen versprechen sich viele in der Partei einen Aufschwung. Aufschluss, in welche Richtung sich die SPÖ künftig entwickeln könnte, wird von der heutigen Präsentation der neuen Wiener Landesregierung erwartet. Ludwig selbst gilt als Vertreter der pragmatischen Mitte in der SPÖ.