Blümel warnt SPÖ: Es muss wieder um Wien gehen!

„Wien ist leider auf der Strecke geblieben“

„Für Wien wünsche ich mir sehr, dass es nach der Bekanntgabe des Stadtrat-Teams nun endlich wieder um Wien geht“, stellte Blümel in einer Aussendung fest. Sehe man sich die vergangenen zweieinhalb Jahre Rot-Grün in Wien an, dann seien leider Streit und interne Personaldiskussionen in der Stadtregierung die bestimmenden Faktoren gewesen. „Wien ist in den letzten Jahren leider auf der Strecke geblieben“, so Blümel.