Hobas/Amiblu peilen Megaprojekt in Kolumbien an

Während mitgereiste Unternehmer neue Kontakte schlossen, peilen andere Kärntner Firmen konkrete Projekte an. In Chile arbeitet das Unternehmen Hobas/Amiblu mit Sitz in Klagenfurt derzeit an einem riesigen Wasser-Laufkraftwerk. Neben der Sanierung einer Trinkwasserleitung in Argentinien sollen auch in Kolumbien die GFK-Spezialrohre eingesetzt werden. Die Planungen dafür sind bereits angelaufen.