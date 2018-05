„Können nur hoffen, dass Polizei den Täter findet“

Schock, Wut und unendliche Trauer nach dem Mord an einer erst siebenjährigen Volksschülerin aus Wien-Döbling. Das Mädchen wurde - wie berichtet - am Samstagvormittag tot in einer Mülltonne entdeckt, vom Täter fehlt noch jede Spur. Ein Lokalaugenschein am Muttertag im Dittes-Hof.