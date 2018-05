Warum haben Sie keine Lust mehr, Herr Strolz?

Freitagnachmittag in der Wiener Löwelstraße 12. „Warten Sie ruhig in seinem Büro“, sagt die Sprecherin von Matthias Strolz. Allein der Blick muss ihm doch abgehen: Hier im dritten Stock liegen einem das Naturhistorische Museum, das Parlament und das Burgtheater zu Füßen. Ein NEOS-Mitarbeiter hat Faschierten Braten von zuhause mitgebracht und verteilt dazu Semmerl. Wir sitzen am Besprechungstisch und betrachten die Bilder an den Wänden. Dann geht die Tür auf und Matthias Strolz stürmt herein. Bestens gelaunt, wirklich gut drauf, grad dass er keine Luftsprünge macht. Auch er hat ein Braten-Semmerl in der Hand. „Die Bilder hat meine Frau gemalt“, sagt der NEOS-Gründer und isst noch schnell fertig, „so habe ich ihre Kraft immer bei mir.“ Auf einem Sims steht ein Mini-Strolz neben einem Sinnspruch. „The secret of freedom is courage“ - „Das Geheimnis der Freiheit ist Mut“. Das Männchen hat die Arme gehoben, als würde es gleich abheben. Angelehnt an Matthias Strolz, wenn er im Parlament die Flügel hob oder, wie am vergangenen Montag, den Abflug machte.