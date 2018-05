Jetzt fix: Meinl-Reisinger wird neue NEOS-Chefin

Meinl-Reisinger prangerte Skandale der rot-grünen Stadtregierung an

Dass die 40-Jährige bei Wahlen reüssieren kann, hat die Mutter von zwei Kindern schon bewiesen. Trotz einer für die NEOS ungünstigen Stimmungslage führte sie die Partei 2015 sicher in den Wiener Landtag. Das Ergebnis bei der vergangenen Nationalratswahl, als sie die Landesliste anführte, war freilich eher durchwachsen. An ihrem Selbstbewusstsein geknabbert hat das nicht. Meinl-Reisinger verzichtete auf ihr Mandat im Nationalrat, dem sie von 2013 bis 2015 bereits angehörte und wo sie sich vor allem im Kultur-Bereich Meriten holte, und warf sich zurück in die Wiener Landespolitik, wo sie nicht unerfolgreich kleinere und größere Skandale der rot-grünen Stadtregierung anprangerte. Zuletzt verkündete sie wortreich unter dem Motto „Ehrlich gesagt“, was ihr politisch gerade nicht passt.