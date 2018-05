NEOS-Chef Strolz legt alle Ämter zurück!

„Wir haben das Potenzial zu einer 20-Prozent-Partei“

Voller Zuversicht zeigte sich Strolz, als er über die kommende Etappe für seine Bewegung referierte: „NEOS war noch nie so stark wie heute. Und noch nie war eine starke Kraft der Mitte für Österreich so wichtig wie jetzt und in den nächsten Jahren. Daher ist es essentiell, dass NEOS nach erfolgreichem Abschluss der Aufbauphase nun in die weitere Entfaltung geht. Wir werden, Schritt für Schritt, bis 2030 zu einer prägenden, politischen Kraft in Österreich. Eine Kraft, die eine Million Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich versammelt. Wir haben das Potenzial, eine 20-Prozent-Partei zu sein.“