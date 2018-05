Belästigte brach Grapscher die Nase: Freispruch

„Es tut mir leid, dass ich dir die Nase gebrochen habe, aber ich musste mich wehren“, sagt die 33-Jährige in Linz zu dem Mann, der neben ihr auf der Anklagebank sitzt. Sie hat ihm das Nasenbein gebrochen, weil er sie in einem Linzer Lokal an Brust und Po begrapscht haben soll. Er ist nun wegen sexueller Belästigung, sie wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Und Richterin Ursula Eichler bekommt in der knapp eineinhalbstündigen Verhandlung mehrere Versionen des Abends in der Bar zu hören.