Kim und Trump werden sich in Singapur treffen

Nach dem historischen Treffen zwischen den Staatschefs von Süd- und Nordkorea in der entmilitarisierten Zone im Grenzort Panmunjom steht nun der nächste große Gipfel fest: US-Präsident Donald Trump wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un südkoreanischen Medien zufolge Mitte Juni in Singapur treffen. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Weiße Haus verkündet, dass sich beide Seiten auf einen Ort und einen Termin geeinigt hätten.