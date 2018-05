Verheerende Unwetter im Lavanttal

Verheerende Unwetter haben fast das gesamte Lavanttal in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren standen im Großeinsatz. In einigen Teilen kämpfen die Feuerwehrmänner noch immer mit Wassermassen und Vermurungen. Vor allem im Bereich von Eitweg und Siebending kam es zu weiträumigen Überflutungen. Hier dauern die Aufräumarbeiten bis Mittag noch an. Die Siedlung Siebending wurde von den Feuerwehren besonders abgesichert, denn für den Abend sind weitere Regengüsse zu befürchten. Auch im Bereich Krotendorf bei Lavamünd verlegte eine Mure die Ettendorfer Landesstraße. Sämtliche Straßensperren konnten wieder aufgehoben werden.