Luxus-Autos sind Motor für Kremsmünsterer

Wachstum in Südafrika

Greiner ist ein Hansdampf in allen Gassen: Von Verpackungen, Becher, Kaffeekapseln bis hin zu Profilen für den Fenstermarkt - es gibt fast nichts, was nicht mit den Kremsmünsterern in Verbindung gebracht wird oder gar vom Kunststoffverarbeiter hergestellt wird. Neben den Blutentnahmeröhrchen wird nun auch der Vertrieb von Venenverweilkanülen vorangetrieben. Zudem hat die Greiner-Gruppe in Südafrika angebissen. Bei der in Durban ansässigen Firma Unifoam, die Matratzen produziert, ist man nun Mehrheitseigentümer. „Wir überlegen dort, neue Betriebe zu eröffnen“, so Vorstandschef Axel Kühner. Städtenamen wie Kapstadt und Johannesburg fallen.