Schlägereien und brennendes Auto bei GTI-Party

Mehrere gewalttätige Zwischenfälle gibt es beim GTI-Vortreffen am Wörthersee. Vor einem Lokal in Velden lieferten sich 15 Personen eine Massenschlägerei. In der Nacht auf Dienstag rastete ein 44-jähriger Kärntner aus und schlug auf ein Autodach ein. Zudem geriet am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug in Brand.