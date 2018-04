Tod im Wiener AKH: „Ich musste ihn erlösen“

„Er ertrug sein Los tapfer“

Und sonst? „Redeten wir viel über unsere gesundheitlichen Probleme.“ Die Frau: „allergisch auf beinahe alles“, das Immunsystem chronisch geschwächt. Der Mann: von Geburt an nierenkrank, zwei Transplantationen. Seit 2016 litt er zudem an einem Nervenleiden in den Beinen, das ihn an den Rollstuhl fesselte. „Er ertrug sein Los tapfer. Aber er fürchtete sich davor, irgendwann von Ärzten künstlich am Leben erhalten zu werden. Immer wieder bat er mich, ihn zu erlösen, sollte er jemals in solch eine Situation kommen. Ich gab ihm dieses Versprechen.“