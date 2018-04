Wienerin tötet Ehemann auf AHK-Intensivstation

Bei Abschiedsbesuch Beatmungsschläuche gezogen

Die Eheleute dürften in der Vergangenheit vereinbart haben, dass eine künstliche Lebensverlängerung keine Option ist. Deshalb wurde die Ehefrau verständigt, um dieser einen Abschied von ihrem Gatten zu ermöglichen. Bei diesem Abschiedsbesuch am vergangenen Donnerstag soll die 69-Jährige die Beatmungsschläuche gezogen haben, weil sie ihm offenbar den Todeskampf ersparen wollte. Es hielten sich keine weiteren Personen in dem Raum auf. Danach verließ sie das Spital.