„UNO-Soldaten aus Österreich ließen Massaker zu“

Schwere Vorwürfe gegen Bundesheersoldaten erhebt ein anonymer Informant in der Wiener Stadtzeitung „Falter“: Einem am Freitag im YouTube-Kanal der Stadtzeitung veröffentlichten Video zufolge haben österreichische Blauhelme im September 2012 auf den Golanhöhen zugelassen, dass syrische Geheimpolizisten in einen tödlichen Hinterhalt gerieten. Neun Syrer wurden bei dem Angriff von Schmugglern erschossen. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) setzte kurz nach der Veröffentlichung des Videos eine Untersuchungskommission ein.