„Begann mit einem Märchen, hört mit Albtraum auf“

The Sun: „Alonsos Status als verfügbarer Trainer fällt in eine Phase großer Bewegung auf dem Trainermarkt. Manchester United ist nach der Entlassung von Ruben Amorim verfügbar, während nun auch Manchester City infrage kommen könnte, da Pep Guardiolas Zukunft über den Sommer hinaus ebenfalls ungewiss ist. Die interessanteste Trainerstation könnte jedoch eine Rückkehr zu einem weiteren ehemaligen Klub nach Liverpool sein, was den Druck auf Arne Slot weiter erhöhen würde.“