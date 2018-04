„Im schlimmsten Fall war es Beihilfe zum Mord“

Ließen UN-Soldaten aus Österreich ein Massaker zu? In einem am Freitag vom „Falter“ veröffentlichten Video wird - wie berichtet - nahegelegt, dass österreichische Blauhelme im September 2012 auf den Golanhöhen neun syrische Geheimpolizisten in einen tödlichen Hinterhalt geraten ließen. Den Blauhelmen könnte nun ein Strafverfahren in Österreich ins Haus stehen. Sie könnten „im schlimmsten Fall“ wegen Beihilfe zum Mord belangt werden, kommentierte Völkerrechtler Manfred Nowak am Freitagabend das geleakte Video.