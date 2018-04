„Most Wanted“-Betrüger in Mexiko gefasst

Zielfahnder des Bundeskriminalamtes hatten sich auf Ansuchen der Kollegen des LKA Tirol an seine Fersen geheftet - und wurden in Zusammenarbeit mit US-Kollegen des FBI in der Stadt Cancún jetzt im Südosten Mexikos fündig. Abgesehen davon, dass sich der 40-Jährige illegal im Fluchtland aufhielt, war der mutmaßliche Täter schon wieder dabei, mit Hilfe gefälschter Dokumente eine Dienstleistungsfirma aufzubauen.