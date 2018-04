Bei Ausgehzeiten tanzt Oberösterreich aus Reihe

Kraut und Rüben gab es in den letzten 35 Jahren bei den Jugendschutzgesetzen der Bundesländer. Vieles wurde bei der Jugendreferentenkonferenz in Hall in Tirol nun vereinheitlicht. Nur bei den Ausgehzeiten zog der oberösterreichische FP-Landesrat Elmar Podgorschek nicht mit. Dafür hagelt es Kritik von allen Seiten.