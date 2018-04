Diebe parkten direkt vor Polizeiinspektion ein

Beute im Wert von 7000 Euro

Anstatt das Weite zu suchen, luden die beiden Bulgaren (37 und 42 Jahre) ihr Diebsgut im Wert von 7000 Euro wieder ab und verfolgten stattdessen den Wagen des Innviertlers. Sie hatten offenbar bemerkt, dass er sie fotografiert hatte. Was sie nicht bemerkt hatten: Dass sie direkt in die „Höhle des Löwen“ unterwegs waren! Sie parkten neben dem 50-Jährigen und vor der Polizeiinspektion - die Beamten konnten sie noch beim Einparken festnehmen. Bei der Einvernahme gaben sie an, dass sie gedacht hätten, die Maschine sei Schrott und hätte gar keinen Wert: Anzeige.