Rapport: Regierung macht nun Druck bei AMS-Reform

Am Mittwoch ist es so weit: Nach dem Ministerrat müssen die beiden Chefs des Arbeitsmarktservice (AMS) zum Rapport bei der Regierungsspitze. ÖVP und FPÖ drängen nach einem internen Revisionsbericht, der viele Missstände in der Betreuung von Migranten aufgezeigt hat, auf eine Reform. Die Stimmung ist angespannt.