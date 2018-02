Sparpläne sehen massive Kürzungen beim AMS vor

NEOS gegen "blindes Sparen"

Die NEOS orten ein "blindes Sparen in der Arbeitsmarktpolitik". Statt bei der Verwaltung einzusparen, würden Programme gestrichen, die Menschen helfen würden, bedauerte Sozialsprecher Gerald Loacker. Gerade wenn es wirtschaftlich bergauf gehe, sollte man nicht bremsen, sondern sich bemühen, dass man Menschen in Beschäftigung und nachhaltige Reformen auf den Weg bringt. Durch das Ende der "Aktion 20.000" könnten die so frei gewordenen Mittel in wirksame Maßnahmen gesteckt werden. Das Geld sollte in Programme für Qualifizierungen, Eingliederungsbeihilfen, Kombilöhne oder Entfernungsbeihilfen investiert werden, gerade für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.