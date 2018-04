Razzia am Fischteich: Flut an Strafen wegen Zelten

Mit strengen Kontrollen an Seen ist die Bergwacht in den vergangenen Tagen gegen illegales Campieren vorgegangen. Obwohl die Politik das Naturschutzgesetz novelliert hat, um Fischer ins Trockene zu bringen, wurden jetzt erneut Petrijünger abgestraft. Die Fischervertreter toben, die Bergwacht spricht von mangelnder Information. Die Affäre zeigt jedenfalls einige Lücken im Gesetz auf.