Wolfsbergerin stirbt bei Alpinunfall in Norwegen

Zu einem tragischen Alpinunfall ist es am Donnerstag in Norwegen gekommen. Eine Wolfsberger Unternehmerin und mehrfache Mutter (Mitte 50) stürzte aus noch unbekannter Ursache auf dem 794 Meter hohen Russelvfjellet in den Lyngenalpen ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Außenministerium bestätigt den Vorfall. Ermittlungen laufen.