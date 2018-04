Irokesen-Schildkröte atmet durch ihre Genitalien

Spezielle Drüsen am Hinterteil

Eine weitere kuriose Eigenheit der Mary-River-Schildkröte sind spezielle Drüsen an ihrer Kloake, also dem Körperausgang für die Verdauungs- und die Geschlechtsorgane. Diese Drüsen erlauben es dieser Schildkrötenart, unter Wasser zu atmen. „Diese Schildkröte kann so lange Zeit - bis zu drei Tage - unter Wasser verbringen, ohne Luft zu holen, wegen ihrer seltsamen Fähigkeit, mit ihrem Popo zu atmen“, fasste es Gumbs zusammen.