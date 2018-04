SPÖ will mit Afro-Österreicherin 1. Bezirk erobern

Die Wiener SPÖ hat eine neue Vize-Bezirksvorsteherin in der Inneren Stadt: Mireille Ngosso folgt Daniela Ecker-Stepp, die der Politik den Rücken kehrt. Jetzt will sich die im Kongo geborene und in Wien aufgewachsene Ärztin mit neuen Visionen für den Bezirk einsetzen. Die „Krone“ stellt ihren Plan vor.