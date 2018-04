Finale Reifeprüfung für die Klagenfurter Girls

Was machen sieben Schülerinnen, fünf Studentinnen und zwei weitere Girls an einem Mittwoch-Abend in Graz? Sie spielen um den Titel in der österreichischen Volleyball-Bundesliga der Damen! Fast alle Mädels der SG Klagenfurt sind derzeit noch in der Ausbildung. Einzig Libera Jessie Niles (Kan) arbeitet übers Internet, Aufspielerin Abby Detering (US) ist mit dem Studium fertig. Nun soll für alle Wildcats die sportliche Reifeprüfung her. „Bei den Damen hängt viel vom Kopf ab. Wir müssen entschlossener auftreten“, weiß Trainer Heli Voggenberger, der beruflich Lehrer ist. „Wichtig wäre, dass wir vom Start weg da sind.“ In den ersten zwei Final-Duellen lag man ja zweimal gleich mit 0:2 zurück. In der Serie steht’s derzeit 1:1 - wer zuerst drei Siege holt, ist österreichischer Meister.