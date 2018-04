Schulterschluss für gerechte Uni-Finanzierung

SPÖ will ÖVP-Politiker in die Pflicht nehmen

Allerdings gab es im Juni 2017 eine ähnliche Landtagsresolution pro JKU an die damalige rotschwarze Bundesregierung, die aber vom damals zuständigen ÖVP-Politiker Harald Mahrer nicht beantwortet wurde. Hier will die SPÖ den ÖVP-Politiker Michael Strugl nun speziell in die Pflicht nehmen und fragt bei ihm im Landtag nach, wie er gegenüber seinen Parteikollegen in der Bundesregierung (zusätzlich zur Resolution) die Benachteiligung der JKU Linz verhindern wird. Denn, wie SPÖ-Klubchef Christian Makor meint: „Es drohen noch immer budgetäre Nachteile, weil die technischen Fächer der JKU-Linz in der Studienplatzfinanzierung unzureichend bewertet sind.“