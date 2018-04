Münster: Jetzt spricht der Vater des Amokfahrers

Der 48-jährige Jens R. war am Samstag mit einem Campingbus in der Innenstadt von Münster in eine Menschenmenge gerast. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden getötet, am Montag waren noch drei der Verletzten in Lebensgefahr. Nach der Amokfahrt erschoss sich Jens R. Der Vater, der in dem kleinen Ort Madfeld im Hochsauerlandkreis (Bundesland Nordrhein-Westfalen) lebt, sagte, sein Sohn habe an „Verfolgungswahn“ gelitten. Er sei aber nicht gewalttätig gewesen.