Das war der Grund für die Amokfahrt in Münster

Jener Amokfahrer, der am Samstagnachmittag mit einem Kleintransporter in einen Gastgarten in Münster gerast ist und dabei zwei Menschen getötet, mehr als 20 zum Teil schwer verletzt und danach sich selbst gerichtet hat, lässt für seine Tat viele Fragen offen: Weshalb mussten unschuldige Menschen sterben? Jetzt wurde ein Abschiedsbrief des Mannes publik, in dem der mutmaßliche Todeslenker auf 92 Seiten erklärt, was ihn zu seiner Tat getrieben hat.