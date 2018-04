Infraschall-Druckwelle war 180 km weit messbar

Die Druckwelle der verheerenden Gasexplosion in einer ÖVM-Verteilerstation im niederösterreichischen Baumgarten am 12. Dezember vergangenen Jahres konnten Forscher in bis zu 180 Kilometer Entfernung registrieren. Die Sensoren schlugen jedoch nicht wegen seismischer Wellen im Erdboden an, sondern zeichneten die akustische Druckwelle im für Menschen nicht wahrnehmbaren Infraschall-Bereich auf, wie die Universität Wien am Montag mitteilte.