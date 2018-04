SPÖ huldigt Kaiser und Koalitionsvertrag

Dem „Wir lassen uns nicht für blöd verkaufen“ folgte „Wir wollen das Land mit Behutsamkeit führen“. Einem „Die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips war die richtige Reaktion“ folgte „Wir reichen die Hand“. Am Montag fallen in SPÖ und in ÖVP wichtige Personalentscheidungen. Vor allem bei den Sozialdemokraten kristallisiert sich heraus, wer die zusätzlichen Regierungsämter übernehmen wird. Mehr dazu lesen sie am Sonntag in der „Krone“.