Spatenstich für den Ausbau der neuen Eishalle

In Klagenfurt haben die Baustellen heuer Hochsaison. Nach dem Vitaneum am Benediktinerplatz, dem Abriss des KTZ-Gebäudes und der Sanierung des Moser-Verdino wird in Kürze die Errichtung des Kabinentraktes neben der Eishalle in Angriff genommen. 4,1 Millionen Euro fließen in den dreistöckigen Neubau.