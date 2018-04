Querdenken auch für Unternehmen

Wracktauchen in Linz

Bei Workshops in Unternehmen wird das Buch bereits erfolgreich eingesetzt, bei Kongressen und im Theater ebenso: „Es geht darum, gemeinsam eine Geschichte zu erfinden“, so Pfeffer. Etwa die vom autofreien Linz, in der es nicht darum geht, wie Linz autofrei wird, sondern was man dann mit der Infrastruktur macht - aus Tiefgaragen werden zum Beispiel Schwimmbäder und Becken zum Wrack-Tauchen.