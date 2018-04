„Spyro“ feiert sein feuriges HD-Comeback

Zum 20. Geburtstag von „Spyro“ bringt Activision mit „Spyro Reignited Trilogy“ am 21. September die drei ersten Abenteuer des beliebten Videospiel-Drachens - „Spyro the Dragon“, „Spyro 2: Gateway to Glimmer“ und „Spyro: Year of the Dragon“ - in überarbeiteter Form auf PS4 und Xbox One, wie der Publisher am Donnerstag ankündigte. Fans können sich auf über 100 Level mit verbesserten Umgebungen, einer überarbeiteten Steuerung, nagelneuen Lichteffekten sowie nachgebildeten Zwischensequenzen freuen. Einen Vorher-Nachher-Vergleich gibt es unten zu sehen: