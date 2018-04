Krise in Kärnten: Wagt SPÖ den Tanz mit der FPÖ?

So schnell kann’s gehen: Nach dem überraschenden Rücktritt des Kärntner ÖVP-Chefs Christian Benger sind beim Poker um eine Koalition jetzt plötzlich wieder die FPÖ und das Team Kärnten im Rennen. Eigentlich war der Koalitionspakt mit der ÖVP schon fixiert, jetzt ist aber alles in der Schwebe. Spätestens um 20 Uhr wird am Donnerstag feststehen, ob SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem neuen ÖVP-Chef Martin Gruber koaliert.