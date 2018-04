Kärntner ÖVP: Martin Gruber wird neuer Parteichef

Rot-schwarzer Koalitionspakt wackelt

Der Rücktritt Bengers war eine Entscheidung die große Wellen schlagen könnte: Nun könnte die ganze Koalition platzen, denn Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zeigt sich vom plötzlichen Rückzug überrascht und will „alles neu bewerten“. Demnach hat die Kärntner SPÖ am Mittwochabend eine Reihe von Bedingungen an die ÖVP gestellt, bei deren Erfüllung es eine rot-schwarze Koalition geben kann. So verlangt die SPÖ, das eigentlich laut der neuen Landesverfassung vorgesehene Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung müsse ausgesetzt werden. Das gab SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser am Abend bekannt.